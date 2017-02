Reto Burell live im BeO-Soundcheck, Do 16.02. ab 20:15

Reto Burrell veröffentlicht am 17. Februar 2017 sein neues Album "SIDE A & B"

„Bin zwar bisschen verstaubt aber noch lange nicht veraltet und schon gar nicht eingerostet“, witzelt Reto Burrell über sich und sein Handwerk. Mit 44 Jahren feiert er dieses Jahr sein 20tes Jubiläum seiner Solokarriere als Singer/Songwriter und Recording Artist. Viel ist passiert in diesen 20 Jahren. Hunderte von gespielten Konzerten, hunderte von geschriebenen Songs, tausende von Arbeitsstunden in verschiedenen Aufnahmestudios rund um die Welt. In den 20 Jahren erlebte man Reto Burrell auf der Bühne wie auch auf Tonträgern immer wieder rockig mit seiner Band oder dann ruhiger und akustisch als Solo-Act und in Kleinformationen. Mit seinem neuen und neuntem Werk ‘SIDE A&B’ nimmt uns Reto Burrell in beide seiner musikalischen Welten gleichzeitig auf. Diese zwei Seiten sind auch so auf dem neuen Album aufgeteilt. Side A mit Band, Side B akustisch.

Geschrieben, produziert und aufgenommen wurde alles von Reto Burrell himself. Nach einer persönlichen Achterbahnfahrt in seinem privaten Leben in den letzten 2-3 Jahren, scheint RB nun endlich auch seinem inneren Keller aufgeräumt zu haben.