Reichenbach: Mitwirkung für Stauverminderung

Der Kanton will in Reichenbach künftig weniger Stau. Er hat im Rahmen eines Vorprojektes drei Varianten ausgearbeitet, die er nun in die Mitwirkung schickt. Eine Informationsveranstaltung findet am 16. August um 20:00 Uhr im Kirchgemeindehaus statt.

