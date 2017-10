Zurück zur Übersicht

Reichenbach: heute ist grosser Jahresmärit

In der Bahnhof- und Dorfstrasse findet alljährlich am 3. Montag im Oktober der bekannte Reichenbachmärit statt. Heute ist es wieder soweit, an rund 120 Marktständen werden verschiedenste Warenangebote präsentiert.

(Mehr dazu im Montag-Info ab 06:00)