Radio BeO sucht Dich im BeO-Champion-Spezial! Gewinne eine Übernachtung inklusive 3-Gang Abendessen…

Radio BeO sucht den BeO-Champion!

Wir spielen den BeO-Champion anlässlich der Festtage nicht wie gewohnt mit Firmen, die gegeneinander antreten, sondern mit Privat-Personen – das heisst: Jede und jeder kann mitmachen und gewinnen! Pack Deine Chance!

Alle Tagessieger kommen in die Schlussverlosung am Freitag 06. Januar!

Gewinn:

Eine Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen mit 3-Gang-Abendessen inkl. Zutritt zum Salzano SPA im Wert von ca. . 350.00 im Landhotel Golf & Salzano SPA in Unterseen

Montag, 26. Dezember bis Donnerstag, 05. Januar, jeweils 08:15 Uhr

(SA/SO spielfrei)

Die Hauptverlosung ist am Freitag, 06. Januar um 08.15 Uhr live auf Radio BeO zu hören!

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen :

