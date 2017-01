Zurück zur Übersicht

Radio BeO live am Ski-Weltcup am Lauberhorn – hautnah mit dabei! Freitag 13.01. – Sonntag 15.01.

Wengen wird am dritten Januar-Wochenende zum Zentrum der Ski-Welt – mit den Herren-Weltcup-Rennen am Lauberhorn.

Radio BeO begleitet die Rennen, mit Live-Einschaltungen an allen Renn-Tagen.

Freitag, 13. Januar – Abfahrt Alpine Kombination und Slalom Alpine Kombination mit den aktuellen News vom Rennen ab 10:30.

Samstag, 14. Januar – Legendäre Lauberhorn-Abfahrt ab 12:30.

Bereits im Vorfeld der Rennen lässt Radio BeO Weltcup-Stimmung aufkommen.

Sonntag, 15. Januar – Slalom 1. Lauf ab 10:30, 2. Lauf ab 13:30.

Jeden Tag gibt es aktuelle News aus Wengen, zu den Vorbereitungsarbeiten auf und neben der Piste, in einer BeO-Info-Sonderserie, ab Montag, 09.01. bis Freitag 13.01., immer um 09:15 und 15:15

