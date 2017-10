Zurück zur Übersicht

Prost! Gewinne hier Tickets fürs Oktoberfest Thun

Das BeO-Mittags-Quiz zusammen mit: Oktoberfest Thun

Erlebe die bayrische Gastfreundschaft und deren Gaumenfreuden rund um die Stockhorn Arena in Thun!

Wir stellen jeden Mittag eine Frage rund um das Oktoberfest, weisst Du die richtige Antwort und hast ein wenig Glück gewinnst Du:

09.10.-15.10.2017: Täglich 1×2 Eintritte an das Oktoberfest Thun am DO 19.10.2017 im Wert von CHF 90.00

16.10.-22.10.2017: Täglich 1×2 Eintritte an das Oktoberfest Thun am DO 26.10.2017 im Wert von CHF 90.00

Montag bis Sonntag, 09.10. bis 26.10., jeweils um 12:15 Uhr

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen:

033 888 88 88

