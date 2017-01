Zurück zur Übersicht

Oppligen: Brand aufgrund von Fehlverhalten

Laut polizeilichen Ermittlungen ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oppligen Ende Oktober ausgebrochen, weil glimmendes Material ab einem Elektro-Rechaud in einem Zimmer entsorgt wurde. Das Haus wurde beim Brand massiv beschädigt.

