Zurück zur Übersicht

Oberwil: Zwei Verletze nach Frontalkollision

Am Dienstagnachmittag ist es in Oberwil im Simmental zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. In einer Kurve im Bereich Simmenweidli kam es zu einer Frontalkollision. Die Autolenkerin sowie ihr Beifahrer wurden dabei verletzt.

(Mehr dazu im Dienstag-Info 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30)