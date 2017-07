Zurück zur Übersicht

Oberhofen: Polo Hofer ist tot

Der Berner Mundartrocker Polo Hofer ist am vergangenen Samstag im Alter von 72 Jahren verstorben. So steht es in seiner selbst gestalteten Todesanzeige. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Polo Hofer an Lungenkrebs erkrankt war.

(Mehr dazu im Montag-Sonderinfo ab 21:00 Uhr)