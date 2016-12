Zurück zur Übersicht

Oberhofen: Auto prallt in einen Baumstrunk

In der Nacht auf Samstag ist eine Autolenkerin in einer Kurve zwischen Heiligenschwendi und Oberhofen von der Strasse abgekommen und in einen Baumstrunk gefahren. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.

(Mehr dazu im Sonntag-Info 12:00 / 12:30 / 13:00)