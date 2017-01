ND Turn – soul-funk-rock live im BeO-Soundcheck, Donnerstag, 19. Januar ab 20:15

Nach erfolgreichen Jahren als Gitarrist bei Künstlern wie Seven oder Vladi Tajsic will der Sänger und Multiinstrumentalist Andi Allenbach nun mit seiner eigenen Musik Geschichte schreiben.Inspiriert von Vorbildern wie Prince, D’Angelo und vor allem Stevie Wonder bietet er ein breites Spektrum von Soul über Rocknummern bis Funk – energiegeladen und publikumsnah. Mit „Back In Time“ präsentiert Andi nun seine Debut-EP. Die drei von ihm geschriebenen Songs hat er dabei auch gleich komplett selber eingespielt. Produziert wurde der Erstling von Ph!L!pp Schweidler (u.a. Seven, Marc Sway).

