Mürren: Starke Oberländer an der Inferno-Abfahrt

Manuel Zurbuchen aus Unterseen wird bei der Inferno-Abfahrt am Schilthorn Zweiter, vor dem Grindelwaldner Daniel Brawand. Gewonnen hat das Rennen der Walliser Flavio In Albon. Bei den Frauen wird Marianne Rubi aus Grindelwald Zweite, den dritten Platz belegt Irene Kallen aus Kandersteg. Der Sieg ging an die Schwyzerin Nadin Mächler.

