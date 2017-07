Zurück zur Übersicht

Mürren: Schilthornbahn will Mittelstation Birg weiterentwickeln

Die Mittelstation Birg der Schilthornbahn wird mit diversen Angeboten für den Winter ergänzt. Angedacht sind under anderem Angebote wie "Try to Ski" und ein Iglu-Dorf.

(Mehr dazu im Donnterstag-Info ab 6:00 Uhr)