Mürren: Rekordzahlen bei Schilthornbahn

In der Sommersaison 2017 erziehlte die Schilthornbahn einen Rekord. Sie transportierte 1.5 Millionen Gäste, so viele wie noch nie zuvor in einer Sommersaison.

