Mürren: Entwicklergemeinschaft zieht Bauabschlagsentscheid weiter

Die Entwicklergemeinschaft "The Myrrhen" zieht den Bauabschlagsentscheid der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern weiter. Sie hält an ihrer Absicht fest, in Mürren ein Projekt mit qualifiziert touristisch bewirtschafteten Wohnungen zu realisieren.

