Münsingen: Philipp Steiner mit Doppelgold bei Gehörlosen-WM

Philipp Steiner hat an der Ski-WM der Gehörlosen in Österreich sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G Gold geholt.

(Mehr dazu im Dienstag-Info ab 15:00 Uhr)