Memory of an Elephant, die Band aus Olten live im BeO-Soundcheck, Do 09.03. ab 20:15

Memory of an Elephant, die sechsköpfige aus Olten stammende Folk/Pop Band live bei Radio BeO Die Band zeichnet sich durch gemeinsam erschaffenes Songmaterial, exzellente Arrangements, einen durch nichts zu bremsenden Drive und viel Spielfreude aus. Nicht zu vergessen, den mehrstimmigen Gesang, der dem Ganzen einen hochkarätigen Schliff verleiht. Folgt man den Worten des Sängers ist man überrascht wie die Liedtexte mit der musikalisch emotionalen Tiefe der Songs übereinstimmen. Sie handeln vom Glück des Scheiterns, von Lern -und Reifeprozessen, von emotionalen Sturmtiefs und klar auch von der Liebe. Die Lyrik ist feinsinnig im Gehalt, und im Ausdruck harmonieren die Texte sehr schön mit dieser melancholisch nachdenklichen, aber durchaus lebensbejahenden Stimmung, die ihre starke Ausstrahlung auf der Bühne ausmachen.

Memory of an Elephant kommen live ins Studio von Radio BeO und erzählen von ihrer Musik –

im BeO-Soundcheck am Donnerstag, 09. März ab 20:15