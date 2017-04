Zurück zur Übersicht

Meiringen: weltbeste Boulderer am Weltcup

Ab übermorgen Donnerstag bis am Sonntag sind die weltbesten Freikletterer in Meiringen zu Gast am Boulder-Weltcup. Der Anlass findet zum zweiten Mal in Meiringen statt.

(Mehr dazu im Dienstag-Info ab 12:00 Uhr)