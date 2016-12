Zurück zur Übersicht

Meiringen: Skepsis von Gemeinde gegenüber Militärplänen

Der Gemeinderat Meiringen hat zum Programmteil des Sachplans Militär 2017 Stellung genommen. Grundsätzlich gilt: Maximal 5'000 Flugbewegungen in Meiringen, daran hält die Gemeinde Fest. Sie will aber auch den Flugplatz nicht in Frage stellen.

(Mehr dazu im Mittwoch-Info 6:00/6:30/7:00/7:30)