Meiringen: Schwingerkönig Glarner verletzt nach 12-Meter-Sturz aus Gondel

Heute Morgen ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall: Schwingerkönig Matthias Glarner ist bei einem Fotoshooting aus rund 12 Metern Höhe aus einer Gondel der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg gestürzt. Er hat sich dabei laut einer Mitteilung seines Managements am Becken und am Sprunggelenk schwer verletzt und wird heute noch im Inselspital Bern operiert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut und er befinde sich in stabilem Zustand, teilt sein Managment weiter mit.

Mehr dazu im Dienstag-Info ab 15:00 Uhr.