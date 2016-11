Zurück zur Übersicht

Meiringen: Kritik an Mitwirkung um Flugplatz

Der Verein für weniger Fluglärm kritisiert das VBS. Dieses habe eine Mitwirkung zum neuen Sachplan Militär lanciert ohne aber die Gemeinden zu informieren. In einem offenen Brief an Bundesrat Guy Parmelin fordert der Verein ein korrektes Verfahren.

(Mehr dazu im Mittwoch-Info 17:00/17:30/18:00/18:30)