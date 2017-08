Zurück zur Übersicht

Matten: Wohnmobil und Lieferwagen brennen aus

Am Sonntagnachmittag sind auf einem Parkplatz in Matten ein Wohnmobil und ein Lieferwagen komplett ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, die Polizei rechnet jedoch mit einem Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

(Mehr dazu im Montag-Info ab 06:00 Uhr)