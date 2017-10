Luca Hänni live zu Gast bei Radio BeO – SA 14.10. 10:00-12:00

Nach einer musikalischen Kreativpause und vielen spannenden Projekten, meldet sich der Schweizer Musiker und Komponist Luca Hänni mit einem fulminanten Comeback zurück. Luca präsentiert am 13. Oktober, anlässlich der Finalsendung der RTL Freitagabendshow "Dance Dance Dance", seinen bisher persönlichsten Song! POWDER erzählt von Dingen, und Ereignissen, welche in Luca's Leben tiefe Spuren hinterlassen haben und somit in seinen Text eingeflossen sind.

Luca Hänni ist live zu Gast im Studio von Radio BeO – Samstag, 14.10. von 10:00 bis 12:00