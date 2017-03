LO & LEDUC-Special auf Radio BeO:

Neues Album von LO & LEDUC: "INGWER UND EWIG"

Am 17. März 2017 ist das neue Album von Lo & Leduc "Ingwer und Ewig" erschienen. Drei Jahre ist es her, seit das Duo aus dem Nichts auftauchte und Direttissima den Thron der Schweizer Popmusik erklomm. Nun liefern die zwei Berner Mundart-Musiker ihr zweites offizielles Albumnach. Die Vor- absingle Mis Huus dis Huus ist seit Anfang Februar auf dem Markt und stieg direkt auf Platz 13 der Schweizer Single-Charts ein.

Entstanden sind elf Mundartlieder, elf Geschichten, elf Stimmungen. Wer will eine Runde drehen auf dem Musik-Karusell von Lo & Leduc?

Mit gehaltvollen, originellen Sprachbildern in Mundart, meisterhaft dosierte Beats, den für Lo & Leduc typischen Bläsern und saftigen Melodien gelangen die Songs direkt ins Grosshirn.

