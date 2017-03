Zurück zur Übersicht

Leissigen/Spiez: Zwei Unfälle auf der A8 heute Morgen

In Leissigen kam es bei der Gipserei zu einem Selbstunfall. Verletzt habe sich niemand heisst es bei der Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Zum zweiten Unfall kam es nach dem Leimerntunnel in Spiez. Die Strasse musste in Fahrtrichtung Interlaken gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung durch Spiez und Faulensee eingerichtet. Ob es Verletzte gab konnte die Polizei noch nicht abschliessend sagen.

(Mehr dazu im Mittwoch-Info ab 08:00)