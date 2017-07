Zurück zur Übersicht

Lauterbrunnen: zwei Bergsteiger sterben am Mönch

Zwei japanische Bergsteiger sind am Freitag am Mönch abgestürzt. Aufgrund des schlechtens Wetters konnten die Rettungskräfte die beiden Verunfallten erst am frühen Samstagmorgen bergen. Allerdings kam die Hilfe zu spät.

(Mehr dazu im Montag-Info ab 06:00 Uhr)