Lauterbrunnen: Weitere acht Einsprachen zur Ortsplanungsrevision

Acht Einsprachen gab es bei den aufgelegten Anpassungen zur Ortsplanungs – Revision in Lauterbrunnen. Im speziellen geht es um die Hotelzone C in Wengen heisst es auf der Gemeindeverwaltung Lauterbrunnen. Aktuell sind insgesamt 93 Einsprachen hängig. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung ist am 10. April 2017.

