Langlauf: Nathalie von Siebenthal bei Tour de Ski auf Kurs

Nathalie von Siebenthal läuft beim Ski-Athlon an der Tour de Ski in Obertdorf heute Mittag auf den 11. Platz. Dank diesem Resultat rückt von Siebenthal in die Top 10 vor.

