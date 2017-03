Klettern, Bergsteigen und Wingsuit fliegen – BeO-Gast Julian Zanker erzählt

Julian Zanker stürzt sich wagemutig Felswände hinunter und klettert sie hinterher wieder hoch – oder umgekehrt, oder er nimmt den Gleitschirm zu Hilfe. Vom Engadin ins Berner Oberland gezogen wegen seiner Leidenschaft – der Berge, die im Oberland doch für all seine Lieblingsbeschäftigungen geeignet sind. Im Gespräch erzählt er vom Fliegen, von China, von Risiken des Fliegens aber auch davon möglichst alle Risiken zu minimieren. Als BeO-Gast spricht er weiter das Sponsoring, die Brausemarke mit dem roten Stier oder die Unterschiede zwischen den verschiedenen Basjumpern in Bezug auf ihre Verrücktheit an.