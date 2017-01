Zurück zur Übersicht

Kanton: Weiterhin drei Prämienregionen

Der Regierungsrat will weiterhin drei Prämienregionen für die Berechnungen der Krankenkassenprämien. Dies fordert er in einem Brief an das Bundesamt für Gesundheit. Drei statt, wie vom Bundesamt für Gesundheit vorgesehen, nur zwei Prämienregionen seien sozialverträglicher für die Bevölkerung.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info 12:00 / 12:30 / 13:00)