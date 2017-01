Zurück zur Übersicht

Kanton: SVP hat Unterschriften gegen Geld für Asylsozialhilf eingereicht

Die SVP will nicht dass der Kanton 105 Millionen Franken für die Asylsozialhilfe ausgibt. Die Partei hat gut 14'000 Unterschriften gesammelt und heute in Bern eingereicht. Über das Referendum abgestimmt wird am 21. Mai 2017.

(Mehr dazu im Montag-Info 12:00/12:30/13:00)