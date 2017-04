Zurück zur Übersicht

Kanton: Regierung will keine unnötigen Leistungen in Spitälern

Ein sogenanntes Bonussystem in Spitälern könnte dazu führen, dass zum Beispiel gewisse Operationen durchgeführt werden, die gar nicht zwingend nötig sind. In dem einzelne Leistungen nur noch in einzelnen Spitälern angeboten werden, will der Regierungsrat unnötige Behandlungen eindämmen.

