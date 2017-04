Zurück zur Übersicht

Kanton: Rasche Integration für 105 Millionen Franken

Der Kanton Bern verteidigt heute einmal mehr seine Asylvorlage vom 21. Mai. Er will 105 Millionen Franken in die Asylsozialhilfe stecken. Geld, das grösstenteils minderjährigen Asylsuchenden zukommt, die ohne ihre Eltern in der Schweiz sind.

