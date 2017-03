Zurück zur Übersicht

Kanton: Offener Brief an Erziehungsdirektor Bernhard Pulver

Mit dem Integrationsartikel und Harmos hat sich in den letzten Jahren an vielen Klassen die Situation so zugespitzt, dass eine Lehrperson allein, nicht mehr allen Kindern mit ihren verschiedensten Fähigkeiten und kulturellen Hintergründen gerecht werden kann. So schreiben es die Lehrer vom Kanton Bern in einem offenen Brief an den Erziehungsdirektor Bernhard Pulver. Ihr Lösungsvorschlag: die Stellenprozente in diesen Klassen auf ± 150% zu erhöhen.

(Mehr dazu im Samstag-Info ab 07:00)