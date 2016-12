Zurück zur Übersicht

Kanton: Mehr Flexibilität für Aare – Hochwasserschutz

Der Kanton will den Hochwasserschutz entlang der Aare zwischen Bern und Thun mit 24 Projekten weiter verbessern. Die im kantonalen Wasserbauplan " aarewasser " vorgesehenen Projekte will er einzeln verfolgen. So kann der Kanton flexibler agieren.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info 17:00/17:30/18:00/18:30)