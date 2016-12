Zurück zur Übersicht

Kanton: Klage wegen Prämienverbilligungen abgewiesen

Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern hat eine Beschwerde gegen eine Verfügung des Amts für Sozialversicherungen über die Verweigerung von Prämienverbilligungen abgewiesen. Die gesetzliche festgehaltene Anweisung an den Regierungsrat, wonach 25-45 Prozent der Kantonsbevölkerung in Genuss von Prämienverbilligung kommen sollen, gibt einzelnen Personen keinen direkt einklagbaren Anspruch, selbst wenn diese Quote unterschritten wird.

