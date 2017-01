Zurück zur Übersicht

Kanton: Kampf gegen ” Funktionalen Analphabetismus “

Die SP Kanton Bern will dass die Regierung die Lesekompetenz in der Schule stärker fördert. Denn Lesekompetenz heisse auch einen Zugang zur Berufsbildung und zur gesellschaftlichen Integration zu erhalten. Junge Menschen die zwar lesen können, jedoch nicht verstehen was sie lesen seien meistens auf Sozialhilfe angewiesen so SP Grossrat Roland Näf.

(Mehr dazu im Dienstag-Info 06:00/06:30/07:00/07:30)