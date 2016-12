Zurück zur Übersicht

Kanton: Gewerkschaftsbund will dass Aktienmehrheit der BKW beim Kanton bleibt

Der Gewerkschaftsbund des Kantons Bern lehnt das BKW – Beteiligungsgesetz ab. Es sei ein erster Schritt zur Aufgabe der Mehrheit des Kantons Bern an der BKW schreibt der Gewerkschaftsbund. Dessen Vorstand hat beschlossen gegen jede Regelung, die die Mehrheit des Kantons an der BKW in Frage stellt, das Referendum zu ergreifen.

(Mehr dazu im Mittwoch-Info 06:00/06:30/07:00/07:30)