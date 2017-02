Zurück zur Übersicht

Kanton: Fragen zur Steuererklärung?

Der 15. März, Abgabetermin für die Steuererklärung, rückt näher. Vom Dienstag, 28. Februar bis Donnerstag, 2. März 2017 ist die Steuerverwaltung mit einem Stand im Begegnungszentrum der BEKB am Bundesplatz 8 in Bern. Die Steuerspezialisten beantworten Fragen und zeigen, wie einfach das Ausfüllen am Computer ist.

(Mehr dazu im Montag Info ab 8.00 Uhr)