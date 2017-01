Zurück zur Übersicht

Kanton: Förderung des Deutschunterrichts

Berner Parlamentarier fordern dass die Regierung mehr für den Deutschunterricht von jungen Asylsuchenden macht. Sie möchten dass mehr Freiwillige mit pädagogischem Hintergrund eingesetzt werden. Diesbezüglich soll die Regierung die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Diese will die Forderungen allerdings nicht einfach umsetzen, sondern erst prüfen was nötig und was machbar ist.

(Mehr dazu im Montag-Info 17:00/17:30/18:00/18:30)