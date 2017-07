Zurück zur Übersicht

Kandersteg: 60. Schäferfest auf der Gemmi

Am 60. Schäferfest Gemmi finden sich an die 700 Schafe und zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Daubensee zusammen. Das alljährliche Schäferfest beginnt, wenn sich die Schäfer mit dem zahlreich aufmarschierenden bernisch-walliserischen Publikum für einen Tag zu einem ungezwungenen Zusammensein treffen.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info ab 11:00)