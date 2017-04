Jeans for Jesus live im BeO-Soundcheck, DO 27.04. ab 20:15

Mit ihrem Debütalbum und Songs wie «L.A.» und «Estavayeh» haben Jeans for Jesus im Jahre 2014 in der Mundartpop-Landschaft grosse Spuren hinterlassen. Seither gelten die vier Berner als die grosse Mundartpop-Hoffnung. Drei Jahre nach ihrem Durchbruch, veröffentlichten sie am 31.03.17 ihr neues Album «P R O». Die 18 neuen Songs knüpfen musikalisch und textlich an ihr viel beachtetes Debütalbum «Irascible» an. Auch auf «P R O» vereinen Jeans for Jesus analog-geprägten, progressiven Indie-Pop mit zeitgenössisch-internationaler elektronischer Musik.

Jeans for Jesus kommen live ins Studio von Radio BeO und erzählen von ihrer Musik – im BeO-Soundcheck am Donnerstag 27. April ab 20:15 Uhr

Hier schon mal ein Vorgeschmack zum Reinhören: