Interlaken: Zug erfasst Auto auf Bahnübergang

Ein Zug erfasst auf dem Bahnübergang an der Marktgasse am Dienstagnachmittag ein Auto. Laut Augenzeugen konnten sich die Autoinsassen vor dem Zusammenprall retten. Der Bahnverkehr in Interlaken ist derzeit beeinträchtigt.

Mehr dazu im Dienstag-Info ab 17:00 Uhr.