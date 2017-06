Zurück zur Übersicht

Interlaken: Wetterglück aber weniger Besucher am Truckerfestival

Rund 48'000 Leute sind am Wochenende nach Interlaken an das Trucker- und Countryfestival gekommen. Weniger als auch schon. Das hänge vor allem mit dem eidgenössischen Jodlerfest in Brig und dem oberländischen Schwingfest in Grindelwald zusammen, sind die Organisatoren überzeugt. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen.

(Mehr dazu im Montag-Info ab 06:00 Uhr)