Interlaken: Weniger Gäste am Winterzauber

Der Winterzauber in Interlaken brachte wenigstens einen Hauch Weihnachtsstimmung in die vergangene Woche. Da Weihnachten exakt auf ein Wochenende viel, vermelden die Veranstalter weniger Besucher am Weihnachtsmarkt.

