Interlaken: Solar BeO Ost mit gutem Jahr

Die Genossenschaft Solar BeO Ost konnte im 2016 die beiden Anlagen in Matten erstmals ganzjährig betreiben und hat zudem in Meiringen ein neues Projekt in Angriff genommen.

