Interlaken: Landi Jungfrau will Platz schaffen

Die Landi in Interlaken stösst mit ihrem vorhanden Platz an ihre Grenzen. Nun plant sie via-à-vis eine neue Agrar- und Lagerhalle um auch Platz für das neue Ladenkonzept zu schaffen, wie die Landi Jungfrau an der Generalversammlung erklärte.

(Mehr dazu im Dienstag-Info ab 15:00 Uhr)