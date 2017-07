Zurück zur Übersicht

Interlaken: Gemeinde reisst Haus beim Westbahnhof ab

Die Gemeinde Interlaken will ein Haus an der Marktgasse beim Bahnübergang Richtung Westbahnhof abreissen, um den Verkehr zu beruhigen. Die Ecke ist sowieso schon verkehrsbelastet, die Gemeinde will die Situation entschärfen.

