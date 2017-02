Zurück zur Übersicht

Interlaken: Fesselballon auf dem Des Alpes Areal geplant

Die Outdoor Interlaken AG will ab Mitte August auf dem Des Alpes Areal in Interlaken einen sogenannten Fesselballon betreiben. Dabei wird ein am Boden befestigter Ballon dank Helium auf 150 Meter aufsteigen.

