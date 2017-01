Zurück zur Übersicht

Interlaken: Erhöhte Polizeipärsenz am Touch The Mountain

Das Festival Touch The Moutain ging gestern reibungslos über die Bühne. Neben den Festlichkeiten war aber die Terrorgefahr auch in Interlaken ein Thema. In Zusammenhang mit dem Anschalg durch einen Lastwagen in Berlin, installierten die Organisatoren des Touch The Mountains auf der Strasse eine Barrikade. Auch die Polizeipräsenz wurde erhöht, sagte Organisatorin Irene Küng.

(Mehr dazu im Montag-Info: 12:00/12:30/13:00)